Wevza: a Darfo Boario Terme la presentazione del torneo internazionale

Darfo Boario Terme (BS). Prologo del Torneo Wevza Under 17 maschile, che prenderà il via domani al Palazzetto dello Sport di Darfo Boario Terme, è stata la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa sera presso l’Hotel Aprica nella cittadina della Valle Camonica.

All’incontro hanno partecipato Piero Cezza, presidente del Comitato Regionale Fipav Lombardia, Giovanna Sassi, competition director Cev, Dario Colossi, sindaco di Darfo Boario Terme, Nicola Bellinghieri, consigliere delegato allo Sport Comune di Darfo Boario Terme, e Massimo Maugeri, assessore allo sport della Valle Camonica che hanno dato il benvenuto alle delegazioni delle sette Nazionali che scenderanno in campo da domani. Presenti in sala le rappresentative di Italia, Spagna, Olanda, Belgio, Francia, Portogallo e Germania, che si sfideranno per conquistare il pass per i prossimi Campionati Europei di categoria.