Youth Olympic Games: Scampoli/Bertozzi domani in campo per la medaglia d’oro

Grande impresa delle azzurrine Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che oggi, al termine di un match davvero ben giocato, hanno conquistato l’accesso alla finale dei Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires. Il duo allenato da Caterina De Marinis ha superato con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-19) le statunitensi Newberry/Sparks. Le ragazze italiane hanno sostanzialmente condotto il match e sono state brave a superare qualche piccolo momento di difficoltà.

Nel primo parziale, ad esempio, dopo essere arrivate sul 20-12 hanno concesso qualcosa alle avversarie che con un parziale di 4-0 hanno dato la sensazione di poter ostacolare la corsa delle azzurrine brave da parte loro a chiudere il parziale sul 21-16.

La seconda frazione è stata invece più equilibrata con le due squadre a contatto fino al 19-19; proprio nel momento clou, però, Claudia e Nicol hanno messo alle corde le avversarie riuscendo a chiudere set e match grazie a un fallo di invasione fischiato alle atlete a stelle e strisce.

Domani la formazione tricolore alle ore 16.30 affronterà le russe campionesse d’Europa Under 20 e Campionesse del Mondo Under 19 Voronina/Bocharova.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su You Tube e Facebook