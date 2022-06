A Zocca prosegue il lavoro della Nazionale Under 18

Al via una nuova sessione di lavoro per gli azzurrini della Nazionale Under 18 maschile. La formazione guidata dal tecnico Michele Zanin si radunerà domani a Zocca (MO) per un collegiale che terminerà il 26 giugno. Gli azzurrini dal 9 al 17 luglio saranno impegnati a Tbilisi, in Georgia, per i Campionati Europei di categoria.

Questi i 14 atleti convocati per il collegiale: Nicola Agapitos (Cuneo Sport 2018); Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita e Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Alessandro Bristot (Trentino Volley); Umberto Caporossi, Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani e Gioele Taiwo (Volley Milano); Mattia Filippelli (Volley Treviso); Luca Loreti e Flavio Morazzini (CDP Fenice Roma Pallavolo); Pardo Mati (Invicta Volleyball); Federico Miraglia (Volley Leverano); Giacomo Russo (Volley Meta).

Lo staff sarà composto da Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Travaglia (secondo allenatore), Marco Ceccacci (preparatore atletico), Lucio D’Antonio (medico), Maira Di Vagno (fisioterapista), Annalisa Pinto (scoutman) e Alessio Di Iorio (team manager).