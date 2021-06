5 PER MILLE 2020: Pubblicati gli elenchi degli Ammessi e degli Esclusi

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei destinatari del 5‰ dell’anno finanziario 2020 in cui sono indicati gli importi attribuiti e le preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2019.

Tra i 69.151 enti ammessi al riparto le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono 10.902 ( ricordiamo che le SSD non possono partecipare a questo beneficio) a cui viene assegnato complessivamente un importo di oltre 15,8 milioni di euro.

Le ASD escluse, a seguito di verifiche dei CP CONI o per non aver inviato la dichiarazione sostitutiva prevista dal DPCM 23 aprile 2010, sono invece 784.

Il Dipartimento per lo Sport, che gestisce da quest’anno con una propria piattaforma tutta la procedura relativa al 5 per mille ( accessibile al link https://www.sportgov.it/5x1000/it/home/) comunica sul proprio sito che non appena avrà ricevuto lo stanziamento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvederà ad erogare le somme del 5 per mille a quelle associazioni che risultano inserite nell'elenco dei permanenti 2021 ed il cui Iban valido è presente nella banca dati del Dipartimento, avendo già ricevuto un'erogazione nel corso degli ultimi due anni.