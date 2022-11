Champions League maschile 2023: esordio casalingo per le tre italiane Trento, Perugia e Civitanova

Entra sempre più nel vivo la stagione pallavolistica 2022/23, con CEV Champions League e CEV Cup che vanno ad aggiungersi allo spettacolo offerto dalla SuperLega Credem Banca in corso e dalla Del Monte® Supercoppa di Cagliari della scorsa settimana, a cui si unirà anche il Mondiale per Club in programma a dicembre. Tre formazioni, Trento, Perugia e Civitanova, si preparano all’esordio stagionale in Champions. Tutte le gare di CEV Champions League 2023 saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+, mentre una gara ogni per turno sarà visibile anche sul canale Eurosport 2: la prima sarà Perugia – Ljubljana di domani sera.

Sarà la Cucine Lube Civitanova, reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 contro Verona, ad inaugurare la stagione europea dei club italiani: i cucinieri giocheranno mercoledì 9 novembre la prima partita del Pool C in casa contro lo Sport Lisboa e Benfica, formazione portoghese qualificatasi collezionando solo vittorie da tre punti nei round preliminari, sbarazzandosi prima degli olandesi della Dynamo Apeldoorn e poi dei finlandesi del Ford Levoranta Sastamala (prossimi avversari di Modena in CEV Cup). Il fischio d’inizio è previsto alle 19.00. Le altre due formazioni della Pool C sono i belgi del Knack Roeselare e i secondi classificati in CEV Cup 2022, il Tours Vb. Un’ora dopo rispetto al match nelle Marche, alle 20.00, prima battuta anche al Pala Barton di Perugia, con Perugia tornerà a calcare il proprio campo dopo il 3-0 della 6a giornata inflitto all’Allianz Milano. La Sir Sicoma Monini Perugia, questa la denominazione del club umbro in coppa, troverà sulla sua strada l’ACH Volley Ljubljana: nel primo match della Pool E gli sloveni avranno l’arduo compito di provare ad arrestare la corsa dei Block Devils, in striscia positiva di otto vittorie consecutive tra SuperLega Credem Banca e Del Monte® Supercoppa. I tedeschi dello Swd Powervolleys Dueren e i turchi dello Ziraat Bank Ankara sono gli altri due team che cercheranno l’accesso alla fase successiva nel girone. Sempre tra le mura amiche ma il giorno successivo esordirà in Champions anche il Trentino Itas: dopo la vittoria corsara in tre set andata in scena domenica a Monza, alle 20.30 di giovedì 10 novembre i vice-campioni d’Europa in carica torneranno alla BLM Group Arena, dove riceveranno la visita del Decospan VT Menen, formazione Belga alla prima partecipazione in Champions, che comporrà il Pool D assieme al Cez Karlovarsko e ai vincitori degli ultimi due trofei, i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. Alla “Pool Phase” partecipano dunque venti formazioni divise in cinque Gironi. Al termine della fase, prevista per febbraio 2023, non vi saranno altri sorteggi: le undici formazioni che si qualificheranno verranno ordinate in un unico “ranking” in base a posizione in classifica, vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. Soltanto il primo posto nella Pool garantisce dunque l’accesso ai Quarti di Finale, mentre le cinque seconde classificate e la miglior terza si sfideranno in un “Play Off” aggiuntivo con la consueta formula andata-ritorno per accedere alle migliori otto d’Europa.

CEV Champions League 2023 – Pool Phase, Leg 1

Pool C

Mercoledì 9 novembre 2022, ore 19.00

Cucine Lube Civitanova - Sport Lisboa e Benfica (POR)

Arbitri: Vladimir Simonovic, Aleksandar Vinaliev

Diretta discovery+

Telecronaca di Gianmario Bonzi e Rachele Sangiuliano

Pool D

Giovedì 10 novembre 2022, ore 20.30

Trentino Itas - Decospan VT Menen (BEL)

Arbitri: Tudor Pop, Sonja Simonovska

Diretta discovery+

Telecronaca di Marco Arcari e Paolo Cozzi

Pool E

Mercoledì 9 novembre 2022, ore 20.00

Sir Sicoma Monini Perugia – ACH Volley Ljubljana (SLO)

Arbitri: Koen Luts, Sinisa Ovuka

Diretta discovery+ ed Eurosport 2

Telecronaca di Fabrizio Monari e Paolo Cozzi