Del Monte® Coppa Italia: Perugia stacca l’ultimo pass per la Final4 di Bologna

Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Sir Safety Conad Perugia - Kioene Padova 3-0 (25-15, 25-23, 25-21)

Sir Safety Conad Perugia: Giannelli 3, Anderson 9, Ricci 4, Rychlicki 11, Leon Venero 17, Solé 7, Piccinelli (L), Travica 0, Colaci (L), Plotnytskyi 0. N.E. Ter Horst, Dardzans, Mengozzi, Russo. All. Grbic. Kioene Padova: Zimmermann 0, Loeppky 3, Vitelli 5, Weber 11, Bottolo 10, Volpato 1, Bassanello (L), Takahashi 3, Schiro 0, Gottardo (L), Crosato 2, Zoppellari 0, Canella 0. N.E. Petrov, Guzzo. All. Cuttini

La Sir Safety Conad Perugia è l’ultima squadra a conquistare l’accesso alla Final4 di Del Monte® Coppa Italia in programma a Bologna il 5 e 6 Marzo 2022, e raggiunge così Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano. I Block Devils hanno la meglio in tre set sulla Kioene Padova. Prova concreta quella degli uomini di Nikola Grbic che, dopo un primo set dominato 25-15, hanno sofferto un po’ nel secondo e terzo parziale la reazione della formazione di coach Cuttini, restando comunque lucidi e affidandosi alle loro armi principali, il sevizio ed il muro. 25-22 e 25-21 i parziali che decretano la vittoria degli umbri, che in semifinale troveranno Piacenza, prossima avversaria anche domenica in campionato sempre tra le mura amiche. Mvp della sfida Wilfredo Leon, in giornata, che ha messo a terra 17 palloni con 4 servizi vincenti. Doppia cifra in casa Sir anche per Rychlicki, 11 punti per lui, mentre sono stati 9 i sigilli di Anderson. Nelle file della Kioene 11 i punti dell’opposto Weber, 10 quelli dello schiacciatore Bottolo.

MVP: Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

SPETTATORI: 757

Kamil Rychlicki (Sir Safety Conad Perugia): “Stasera dovevamo vincere e lo abbiamo fatto prendendoci la qualificazione alla Final Four. Sono contento per il 3-0, anche se in alcuni momenti non siamo stati perfetti commettendo qualche errore di troppo. Credo però che alla fine abbiamo dimostrato un livello di gioco superiore”.

Jacopo Cuttini (Kioene Padova): “Non era facile venire qui ad affrontare la squadra in testa al campionato dopo oltre due settimane di stop forzato. All’inizio forse eravamo un po’ spaesati, poi siamo entrati in partita e non abbiamo mollato. I ragazzi mi sono piaciuti e sono contento di aver dato spazio a tutti perché bisogna ritrovare velocemente ritrovare il ritmo partita. Ora testa al campionato: sabato ci aspetta una sfida difficile contro una Verona che ha alzato il livello rispetto a quando li abbiamo affrontati nel girone di andata”.

Risultati Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-0 (25-16, 25-13, 25-21)

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano 1-3 (22-25, 25-19, 20-25, 27-29)

Leo Shoes PerkinElmer Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 24-26)

Semifinali Del Monte® Coppa Italia SuperLega (Unipol Arena, Bologna)

Sabato 5 marzo 2022, ore 15.15

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta RAI Sport

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 5 marzo 2022, ore 17.45

Itas Trentino – Allianz Milano

Diretta RAI Sport

Diretta Volleyballworld.tv

Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega (Unipol Arena, Bologna)

Domenica 6 marzo 2022, ore 18.00

Diretta RAI Sport

Diretta Volleyballworld.tv

Fonte: Ufficio Stampa Lega Maschile

Credit foto: Benda/Sir Safety Perugia