Domenica la giornata conclusiva dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Sicilia

La Sicilia è pronta per la tappa conclusiva dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori 2022, in programma domenica 29 maggio nelle città di Agrigento, Canicattì, Porto Empedocle e Sommatino. L’evento, organizzato dal Comitato Regionale della FIPAV Sicilia e strutturato in due tappe (la prima giocata il 25 aprile), vedrà protagoniste le selezioni maschili e femminili in rappresentanza dei sei Comitati Territoriali sicialiani: Fipav Akranis, Fipav Catania, Fipav Messina, Fipav Monti Iblei, Fipav Palermo e Fipav Trapani. Per l’edizione 2022 del Trofeo dei Territori della Sicilia, che torna a disputarsi dopo tre anni di stop imposti dall’emergenza Covid-19, sono attesi tante ragazze e ragazzi che daranno vita a una competizione in cui la passione per il volley la farà da padrona.

Il Trofeo dei Territori della Sicilia prevedrà nella seconda giornata le semifinali 1°-4° con gare di sola andata e la finale 5°-6° posto. Al termine delle semifinali si disputeranno le finali 1°/2° posto.

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 29 maggio alle ore 11.30, quando scenderanno in campo nelle semifinali femminili Messina contro Catania e Palermo contro Monti Iblei. Nel torneo maschile, invece, si sfideranno in semifinale Catania-Monti Iblei e Trapani-Palermo. Saranno sei gli impianti che ospiteranno le gare: Palazzetto Nicosia (Agrigento), I.T.C. Leonardo Sciascia (Porto Empedocle), PalaSaetta-Livatino e Palestra Comunale “M.Mura” (Canicattì), Palestra Comunale (Sommatino).

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Sicilia

Classifiche al termine della prima giornata (25 aprile)

Classifica femminile (girone A): 1. CT Messina, 2. CT Monti Iblei, 3. CT Akranis

Classifica femminile (girone B): 1. CT Palermo, 2. Catania, 3. Trapani

Classifica maschile (girone A): 1. CT Catania, 2. CT Trapani,3. CT Akranis

Classifica maschile (girone B): 1. CT Palermo, 2. CT Monti Iblei, 3. CT Messina

Il Calendario

Domenica 26 maggio 2022

Femminile

Semifinali

ore 11.30 Messina-Catania (PalaNicosia)

ore 11.30 Palermo-Monti Iblei (Palestra Morvillo)

Finale 5°-6° posto

ore 11.30 Akranis-Trapani

Fase 1°-2° posto – (PalaSaetta)

ore 16.30

Maschile

Semifinali

ore 11.30 Catania- Monti Iblei (Palestra M.Mura)

ore 11.30 Palermo-Trapani (PalaSaetta)

Finale 5°-6° posto

ore 11.30 Akranis-Messina

Fase 1°-2° posto – (PalaSaetta)

ore 18.30

Il calendario dei Trofei dei Territori

Sicilia: 29 maggio - Agrigento, Porto Empedocle, Canicattì e Sommatino

Emilia Romagna: 2 giugno – Cesena

Abruzzo: 2 giugno - Montorio al Vomano (TE)

Liguria: 2 giugno - Cogoleto e Arenzano (GE)

Veneto: 4-5 giugno – Montegrotto Terme (PD)

Trentino Alto Adige: 18-19 giugno

Calabria: data da definire

aeQuilibrium, il brand di casa AIA, partner della Federazione Italiana Pallavolo, quest'anno ha deciso di essere ancora più vicino ai giovani atleti italiani dando il nome al Trofeo dei Territori. Benessere, qualità e impegno sono da sempre le parole d’ordine di aeQuilibrium, pensato proprio per chi ama seguire uno stile di vita sano anche attraverso un’alimentazione equilibrata. La pallavolo è tra le discipline che più trasmettono lo spirito, la cultura e i valori positivi dello sport in cui anche il marchio si riflette, ed è proprio su questi elementi che si fonda la rinnovata collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo ed aeQuilibrium di AIA.