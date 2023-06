EuroVolley Tour: a Bologna la Coppa dei Campionati Europei

È arrivata anche a Bologna la Coppa dei Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2023, per la gioia dei tanti appassionati di questo sport che hanno potuto ammirare da vicino il trofeo vinto dalla Nazionale italiana nel 2021.

Si tratta di una delle tappe dell’EuroVolley Tour che in queste settimane sta toccando tutte e nove le sedi delle gare degli Europei femminili e maschili 2023. A partire appunto dal capoluogo emiliano-romagnolo che il 28 agosto alle 21 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, ospiterà la partita inaugurale Italia – Belgio: uno degli appuntamenti del calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Bologna da Giammaria Manghi capo della segreteria politica della Presidenza della Regione; Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna; Adriano Bilato, vice presidente Federazione Italiana Pallavolo; Silvano Brusori, presidente Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna. E dal grande campione Lorenzo Bernardi, ambassador del Tour e “miglior giocatore del XX secolo” per la Federazione internazionale di pallavolo. Presente anche a Gilberto Borghi, di Bper Banca sponsor dell’iniziativa.

Durante la conferenza stampa Adriano Bilato ha annunciato l’avvio da parte della Federazione Italiana Pallavolo di iniziative di raccolta fondi a favore dei territori e delle comunità emiliano-romagnole colpite dall’alluvione.

A Bologna EuroVolley Tour - che ha già fatto tappa a Firenze, Roma, Bari, Perugia e Ancona - è arrivato ieri con un van personalizzato che ha fatto sosta ai Giardini Margherita. Una giornata dedicata ai più giovani con il Volley S3. E questa mattina il van ha fatto tappa anche presso l’ITC Manfredi - Tanari dove studentesse e studenti hanno incontrato Lorenzo Bernardi, oltre che nel piazzale presso la sede della stessa Regione Emilia-Romagna.

EuroVolley Tour rientra tra le iniziative che fanno parte dell’Accordo triennale sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e Fipav. Un accordo sotto la cui egida anche nel 2023 si stanno svolgendo importanti appuntamenti: dalle Finali della Coppa Italia di Serie B al Paladozza di Bologna lo scorso aprile, alla partita inaugurale degli Europei del prossimo agosto. Passando per tante iniziative rivolte ai più giovani e dalle Collegiali nazionali giovanili che nel corso dell’anno sono ospitate a Zocca (Mo).

Le dichiarazioni

Giammaria Manghi - Capo della segreteria politica della Presidenza della Regione: “La cerimonia inaugurale e la prima partita dell’Italia, Campione del Mondo, contro il Belgio, rappresenta uno degli appuntamenti di punta del calendario di eventi sportivi che anche questo anno si stanno svolgendo nella Sport Valley emiliano-romagnola. E conferma l’impegno di questa Regione per lo sport, a partire dalla pratica di base, anche e soprattutto in questo momento difficile, in cui è necessario ripartire al più presto con le nostre comunità. Rientra in questo ambito anche la collaborazione con la Federazione italiana pallavolo per promuovere questa disciplina così spettacolare e così amata da tanti giovani. E che ci sta dando tante soddisfazioni con le vittorie agli Europei e lo scorso anno ai Mondiali. Abbiamo chiuso il 2022 ospitando la Hall of Fame di Volley con tanti campioni e campionesse, vere e proprie leggende di questa disciplina. Continuiamo quest’anno con un appuntamento di grande prestigio come la partita inaugurale degli Europei. E con iniziative come l’EuroVolley Tour che servono a far conoscere questo bellissimo sport di squadra e i suoi valori”.

Roberta Li Calzi - Assessora Sport e Bilancio del Comune di Bologna: “Bologna è orgogliosa di ospitare la gara inaugurale dei Campionati Europei Maschili. Arriviamo a questa edizione da campioni in carica in entrambi i tornei e la squadra di De Giorgi è anche Campione del Mondo. Saremo le squadre da battere e sono certa che non ci faremo trovare impreparati, così come non si farà trovare impreparata Bologna. Ringrazio la Regione per ospitarci qui oggi, siamo una città che ama lo sport di vertice ma anche quello di base e ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo per il suo impegno sulle categorie giovanili. Sono molto felice della scelta della FIPAV di far scendere in campo tutte le squadre, le due seniores, otto squadre giovanili e due di sitting volley con la Maglia Azzurra a logo Arcobaleno. È importante che siano atlete e atleti vincenti e rappresentativi a trasmettere i valori dell’inclusione, per un mondo più equo e più sostenibile; sono temi a me molto cari e credo che la Federazione abbia dato un messaggio forte e chiaro e per questo la ringrazio. Buon lavoro al Comitato Regionale, so che il pubblico risponderà con affetto e che l’Unipol Arena di Casalecchio sarà pronta a tifare Italia con tanta passione.”

Adriano Bilato - Vice Presidente Federazione Italiana Pallavolo: “EuroVolley Tour sta viaggiando nelle città sedi delle gare degli Europei Femminili e Maschili per promuovere il nostro sport. Organizzeremo i due campionati in nove città differenti e, come dice sempre il nostro Presidente Manfredi, ci vuole un po’ di follia per farlo e noi lo abbiamo fatto. Il trofeo che vedete qui oggi ha già visitato le città di Firenze, Roma, Bari, Perugia e Ancona portando entusiasmo a tantissimi giovani con centinaia di scatti effettuati con la coppa. È importante essere vicini ai più giovani, capirli, ascoltarli e stimolarli. Questo tour ha l’obiettivo sì di parlare delle due manifestazioni europee che ospiteremo da metà agosto a metà settembre, ma vuole soprattutto veicolare i valori che ha sempre trasmesso e che tramette la pallavolo. Noi ci crediamo e assieme a tutto il territorio investiamo in questa direzione e siamo ripagati dai risultati che continuano ad arrivare, lo abbiamo visto lo scorso anno con la pioggia di medaglie vinte dalle nostre squadre. Queste vittorie sono una grande soddisfazione ma anche uno stimolo a perseverare in questa direzione. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna, una realtà vigorosa e resiliente, capace di reagire, di alzare subito la testa anche con la sofferenza nel cuore. Spero che lo sport porti un po’ di leggerezza e che attraverso le emozioni positive che solo lo sport sa dare, sia più semplice superare i tanti problemi. Da parte nostra vogliamo essere vicini alle popolazioni colpite dall’alluvione, a favore delle quali Fipav avvierà iniziative di raccolta fondi. Grazie a Bologna che farà da padrona di casa al torneo maschile con la gara inaugurale e grazie al nostro Comitato Regionale e al Comitato Territoriale di Bologna per tutto l’impegno profuso. Il lavoro del territorio è determinante per noi”.

Lorenzo Bernardi: “Vestire la Maglia Azzurra significa veder realizzato un sogno per tantissimi bambini, i sogni nascono nella spensieratezza e allegria di quando si è giovani e indossarla da quando sei un ragazzo è la realizzazione di qualcosa che, nel mio caso, mi ero prefissato quando da piccolo giocavo anche per strada. Io sono qui da solo, ma ringrazio la Federazione e tuti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tutti i risultati ottenuti e anche tutti gli avversari perché il volley è lealtà; è merito dei grandi campioni che ci hanno sfidato se siamo diventati quello che siamo diventati. Sono fiero di rappresentare una parte di questa lunga storia.”

Gilberto Borghi, Responsabile Ufficio External Relations, Sponsorships & Events Bper Banca Sponsor CEV EuroVolley 2023: “BPER Banca ha da tempo mostrato un forte impegno verso le manifestazioni sportive. Crediamo fortemente nei valori che possono essere trasmessi dallo sport, grazie all’impegno di atleti professionisti, grazie alla capacità di coinvolgere, di creare comunità, sana competizione. I Campionati Europei di Volley sono un’importante occasione per valorizzare la nostra presenza su un evento sportivo di caratura internazionale, di elevato prestigio e di alto livello agonistico. Essere Official Partner dei Campionati Europei di Pallavolo 2023 ci permette di essere protagonisti a fianco di chi ama lo sport, di chi lo segue con passione e ne condivide i forti valori sociali ed educativi.”

Silvano Brusori, Presidente Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna: “Siamo una Federazione che ama proporsi sempre nuove sfide. L’organizzazione di questi Europei al femminile e al maschile comporta tantissimo lavoro, che però facciamo sempre con passione e con convinzione. L’Emilia Romagna è spesso coinvolta negli appuntamenti più importanti a livello giovanile e delle squadre maggiori e questo mi riempie di orgoglio. Questo è possibile per il lavoro di tutti coloro che nel territorio, ogni giorno si adoperano, dedicando tanto tempo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze; è possibile anche grazie a una Regione che investe e crede nello sport e a un Comune che ospita sempre volentieri eventi dedicati ai giovani, come accaduto ieri ai Giardini Margherita con il Volley S3. Stamattina prima di venire in conferenza siamo andati con Lorenzo Bernardi e il Trofeo a incontrare studentesse e studenti dell’ITC Manfredi Tanari e il loro interesse verso il volley raccontato da un campione ci conferma che siamo sulla via giusta. Lo sport è benessere proseguiamo così credendoci sempre di più. I giovani sono il futuro, e sono anche il nostro patrimonio più prezioso”.

La GALLERY QUI.