Le azzurre a Napoli per il DHL Test Match Tournament

Terminato l’ultimo periodo di preparazione a Cavalese, in Val di Fiemme, durante il quale la nazionale femminile di Davide Mazzanti ha vinto per 3-0 i due incontri amichevoli con la nazionale francese, le campionesse d’Europa sono pronte per l’atteso appuntamento con il DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, in programma dal 12 al 15 settembre 2022 al PalaVesuvio di Napoli.

All’evento, ultima uscita ufficiale del team azzurro prima dei Campionati del Mondo (23 settembre-15 ottobre 2022, Olanda-Polonia), prenderanno parte alcune delle squadre più titolate del panorama internazionale come la Serbia, la Turchia e la Polonia. Nella prima uscita in programma lunedì 12 settembre alle ore 17, Sylla e compagne affronteranno la Turchia, formazione superata a metà luglio in semifinale di Volleyball Nations League. I restanti due match invece vedranno le azzurre impegnate contro la Polonia (13 settembre, ore 20) e la Serbia (15 settembre, ore 20).

Per l’occasione sono quindici le atlete azzurre convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti:

Palleggiatrici: Alessia Orro e Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari e Alice Degradi.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

LINEA GIALLA - Mercoledì 14 settembre alle ore 11, giornata di riposo per le quattro nazionali, è in programma l’inaugurazione della Palestra C del PalaVesuvio di Napoli, promossa da Linea Gialla-DHL Express in sinergia con la Federazione Italiana Pallavolo. Linea Gialla, come noto, è il percorso di comunicazione di DHL Express che dà vita al racconto dell’impegno dell’azienda per un mondo più sostenibile, in linea con i valori ESG e con la strategia del gruppo verso il 2030, lasciando un’impronta «gialla» sul territorio.

Quest’anno, come precedentemente comunicato, Linea Gialla è ripartita da Napoli. L’azienda ha infatti organizzato a maggio una raccolta fondi on line a favore dell’ASD Molinari Ponticelli, che da tanti anni promuove il volley come sport e come opportunità per chi vive in una realtà non sempre facile.

Sono stati raccolti 36.000 euro che sono riusciti a riqualificare il campo di gioco della Palestra C del PalaVesuvio con una nuova pavimentazione, a regalare trenta borse di sport (iscrizione gratuita alla stagione sportiva di volley 2022/2023) a trenta famiglie del territorio campano, a consentire l’acquisto di una nuova rete e di venti palloni e a rendere possibile la rimozione delle barriere architettoniche nella Palestra C rendendola così accessibile a tutti.

Il calendario completo del torneo

12 SETTEMBRE

Italia-Turchia (ore 17:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

Polonia -Serbia (ore 20:00)

13 SETTEMBRE

Serbia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Polonia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

15 SETTEMBRE

Polonia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Serbia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

LA DIRETTA TV

Le tre partite delle azzurre verranno trasmesse in diretta televisiva su RAI Sport HD (QUI).

LA BIGLIETTERIA

Tutte le informazioni sulla biglietteria sono disponibili sul sito FIPAV Campania QUI.

Per acquistare i tagliandi online clicca QUI.