Nasce Identità Identiche: la rubrica dedicata ai valori comuni tra FIPAV e i suoi partner

Sapersi riconoscere in valori comuni è un qualcosa che non sempre è possibile permettersi; quel “quid” che conferisce a un normale rapporto di diventare speciale e unico nel suo genere.

Questo è ciò che accade alla Federazione Italiana Pallavolo con i suoi partner, alcuni dei quali divenuti negli anni veri e propri compagni di viaggio, un viaggio lungo e costellato di numerosi successi, sportivi e non solo.

La pallavolo ha nel suo DNA dei valori fondamentali e chi ne entra a far parte stabilisce da subito legami forti e duraturi che spesso accompagna gli stessi protagonisti per gran parte delle loro vite.

Nel mondo della pallavolo ci si riconosce simili seppur rispettando le proprie differenze, ci si rende conto dell’indispensabile sostegno reciproco, tutti elementi senza i quali non si migliora: come sportivi e come persone.

Le aziende che sostengono la Federazione Italiana Pallavolo hanno molte cose da raccontare sulla propria identità e su quanto questa sia simile a quella della pallavolo stessa.

Alcune di queste storie verranno descritte in questa nuova rubrica: Identità Identiche, una serie di racconti che potranno sembrare distanti dal contesto sportivo, ma che invece sono generati dalle stesse motivazioni che portano le persone a giocare, ad arbitrare o a essere dei semplici volontari nelle palestre di tutta Italia.

Racconti nei quali la passione per i valori si tramuterà in passione per il prossimo, racconti nei quali l’impegno sarà appagante non solo per chi sarà in grado di arrivare primo, ma soprattutto per coloro che saranno primi nel sostenere e nel dare, sotto qualsiasi forma.