Serie A2F: le azzurrine chiudono il girone d’andata con Montecchio

Il Club Italia CRAI affronterà domani pomeriggio l’ultimo turno di andata del Girone B del Campionato di A2. Le azzurrine scenderanno in campo alle 16 al Centro Federale Pavesi di Milano per sfidare la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

La formazione federale arriva a questa 11ª giornata della regular season dopo la vittoria per 3-1 conquistata a Modica, mentre le venete nell’ultimo turno sono state superate per 3-1 dalla capolista Talmassons.

Il mach di domani rappresenta per il Club Italia CRAI l’occasione per compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita e per consolidare i progressi dimostrati nelle partite sin qui disputate.

“All’inizio della stagione – afferma la palleggiatrice azzurrina Anna Pelloia - non abbiamo avuto la possibilità di allenarci tutte insieme, ma con il passare del tempo, lavorando con il gruppo al completo, stiamo trovando i nostri equilibri. Stiamo crescendo sotto molteplici aspetti e i miglioramenti cominciano a vedersi anche con i risultati. In questo campionato ci capita spesso di confrontarci con avversarie più esperte e dobbiamo sempre dare il massimo. Quando si gioca nel giovanile i ritmi sono totalmente diversi e approdare in Serie A porta ad affrontare un cambiamento radicale. Le atlete più grandi concedono poco o nulla e sono in grado di sfruttare maggiormente le situazioni”.

Il match di domani si preannuncia particolarmente intenso.

“Montecchio è una squadra relativamente giovane – prosegue la capitana azzurrina – e non avrà quindi un ampio margine di vantaggio per quanto riguarda l’esperienza. E’ però una formazione agguerrita che fino a questo momento ha disputato un buon campionato. Noi abbiamo la possibilità di fare una buona partita e, visto quanto di buono abbiamo fatto in campo nelle ultime gare, può uscirne davvero qualcosa di interessante”.

Al terzo anno al Club Italia, Pelloia è la più grande del gruppo.

“Quando siamo in campo e affrontiamo un momento di difficoltà – prosegue l’azzurrina- il fatto di essere la più grande mi permette di essere anche di supporto per le mie compagne. Far parte di questo progetto mi ha fatto crescere tanto sia da un punto di vista pallavolistico che personale. Vivendo lontano da casa si cresce di più e più velocemente. Nei primi mesi si deve trovare il giusto ritmo tra la scuola, lo studio e la pallavolo, ma col passare del tempo diventa tutto più semplice. Avendo conseguito la maturità lo scorso anno, in questa stagione senza la scuola ho la possibilità di fare qualche allenamento in più e di pensare maggiormente alla pallavolo e alla squadra”.

PRECEDENTI – Sono quattro i precedenti tra Club Italia e Montecchio in A2 e risalgono alle stagioni 20217-18 (regular season) e 2020-21 (pool salvezza). Tre le vittorie conquistate dalle azzurrine che sono state sconfitte una sola volta dalla formazione veneta.

ARBITRI – Saranno Danilo De Sensi e Antonio Mazzarà a dirigere la gara che prenderà il via domani alle 16 al centro Pavesi Fipav di Milano.

DIRETTA – Anche la partita di domani, valida come 11ª giornata del Girone B del Campionato di A2, potrà essere seguita gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World (QUI).

BIGLIETTERIA – Sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite (QUI) i tagliandi per assistere al match tra Club Italia CRAI e Ipag Sorelle Ramonda Montecchio in programma domani alle 16 al Centro Pavesi Fipav di Milano. L’ingresso al Palazzetto è gratuito, ma è necessaria la prenotazione del posto. Per accedere all'impianto occorre essere in possesso del green pass e utilizzare la mascherina per tutto il tempo di permanenza.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone B del Campionato di A2 aggiornata alla 10ª giornata: 1. Cda Talmassons 24 (8 v, 1 p); 2. Lpm Bam Mondovì 23 (8 v, 1 p); 3. Eurospin Ford Sara Pinerolo 23 (8 v, 1 p); 4. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18 (6 v, 3 p); 5. Itas Ceccarelli Group Martignacco 13 (4 v, 5 p); 6. Tecnoteam Albese Volley Como 13 (4 v, 5 p); 7. Anthea Vicenza 13* (4 v, 6 p); 8. Ranieri International Soverato 11 (4 v, 5 p); 9. Club Italia CRAI 8 (3 v, 6 p); 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4 (1 v, 8 p); 11. Egea Pvt Modica 0 (0 v, 9 p).

*una partita in più

LA GIORNATA – Queste le gare in programma nel weekend per l’11ª giornata del Girone B del Campionato di A2:

Sabato 4 dicembre - Ore 16.00

Club Italia CRAI - Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Domenica 5 dicembre ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como - Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Eurospin Ford Sara Pinerolo - Egea Pvt Modica

Domenica 5 dicembre ore 16.00

Ranieri International Soverato - Itas Ceccarelli Group Martignacco

Domenica 5 dicembre ore 17.00

Cda Talmassons - Lpm Bam Mondovì

Riposa: Anthea Vicenza