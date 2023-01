Serie A2F: le azzurrine ospiti della capolista Trento

La 5ª giornata di ritorno del Girone A del Campionato di A2 vedrà il Club Italia impegnato in trasferta contro la capolista Itas Trentino. Domani pomeriggio alle 17.00 le azzurrine scenderanno in campo al Sanbapolis di Trento. Una sfida da affrontare a viso aperto per le giovani della formazione federale come rimarcato anche dal tecnico Michele Fanni al termine del turno infrasettimanale di mercoledì scorso, quando le azzurrine hanno perso 3-1 in casa con Montale.

“Contro Trento, che è una squadra molto forte che punta a vincere il campionato – ha affermato Fanni -, non abbiamo nulla da perdere. Mi aspetto quindi un confronto positivo, vorrei vedere se, giocando al livello dei nostri allenamenti, riusciamo quantomeno a impensierire i nostri avversari. Troppo spesso perdiamo il coraggio di provare a fare quello che ci riesce molto bene e molto spesso in allenamento. Questo è un aspetto che possiamo e dobbiamo migliorare. Per riuscirci la squadra deve essere più aggressiva e sfrontata”.

Trento, che mercoledì sera ha superato 3-0 Talmassons in Coppa Italia, è invece a caccia del 5° successo consecutivo in campionato per consolidare il vantaggio in classifica su Brescia (30 punti), diretta inseguitrice dell’Itas (33 punti).

ARBITRI – La partita tra Itas Trentino e Club Italia, in programma domani alle 17.00 al Sanbapolis di Trento, sarà arbitrata da Antonio Testa e Luca Cecconato.

DIRETTA – La gara sarò trasmessa in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2: 1. Itas Trentino 33 (10 - 4)*; 2. Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 - 4)*; 3. Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 - 4)*; 4. Bsc Materials Sassuolo 29 (10 - 4)*; 5. Lpm Bam Mondovì 25 (8 - 6)*; 6. Volley Hermaea Olbia 22 (8 - 7); 7. Orocash Lecco 18 (6 - 8); 8. D&a Esperia Cremona 18 (5 - 10); 9. Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 - 9); 10. Tecnoteam Albese Volley Como 16 (6 - 9); 11. Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 - 10); 12. Club Italia 9 (3 – 12).

* una partita in meno

LA GIORNATA – Le gare in programma nel weekend per la 16ª giornata (5ª di ritorno) del Girone A del Campionato di A2:

Sabato 21 gennaio ore 17.30

D&a Esperia Cremona - Tecnoteam Albese Volley Como

Domenica 22 gennaio ore 17.00

Orocash Lecco - Emilbronzo 2000 Montale

Itas Trentino - Club Italia

Futura Giovani Busto Arsizio - Chromavis Eco Db Offanengo

Volley Hermaea Olbia - Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovì - Valsabbina Millenium Brescia