Sorteggiati i gironi del Mondiale Under 21 maschile

Si è svolto oggi, nella sede federale di via Vitorchiano, il sorteggio del Campionato Mondiale under 21 maschile, organizzato congiuntamente da Italia e Bulgaria (dal 23 settembre al 3 ottobre 2021). Due gironi e la fase finale della rassegna iridata si disputeranno in Sardegna a Cagliari e Carbonia.

Gli azzurrini di Angiolino Frigoni (vice campioni continentali U20) sono stati inseriti nella pool A con Egitto, Repubblica Ceca e una squadra ancora da decidere, in sostituzione della Corea del Sud.

Pool A (Cagliari, Italia): Italia, Egitto, Repubblica Ceca, Team 1*.

Pool B (Sofia, Bulgaria): Bulgaria, Cuba, Bahrain, Polonia.

Pool C (Carbonia, Italia): Iran, Argentina, Marocco, Belgio.

Pool D (Sofia, Bulgaria): Russia, Brasile, Cameroon, Canada.

*Posto ancora da assegnare in sostituzione della Corea del Sud.