Universiadi 2019: l’Italia batte 3-0 la Svizzera all’esordio

Comincia nel migliore dei modi il percorso dell’Italia nelle Universiadi in corso di svolgimento in Campania. Al PalaSele di Eboli i ragazzi di Gianluca Graziosi hanno battuto con un netto 3-0 (25-17, 25-23, 25-15) la Svizzera nella gara d’esordio. Partita con il piede giusto l’Italia ha dovuto poi faticare un po’ nel secondo parziale vinto ai vantaggi. In vantaggio per due set a zero gli azzurrini sono poi tornati in controllo della situazione prima di aggiudicarsi l’ultima frazione con il punteggio di 25-15. Nel complesso Salsi e compagni hanno meritato questo primo successo dimostrato una certa superiorità nei confronti degli avversari.

L’Italia tornerà in campo domenica 7 alle ore 20 contro l’Argentina

ITALIA -SVIZZERA 3-0 (25-17, 25-23, 25-15)

ITALIA: Polo 8, Pinali 13, Pierotti 5, Ricci 5, Salsi 4, Raffaelli 7, Piccinelli (L). Milan 2, Zonca, Galassi. Ne: Romanò, Zoppellari. All: Graziosi

SVIZZERA: Zeller 5, Vonburg 2, Roth 1, Ulrich 11, Zerika 7, Harksen 1, Fischer (L). Frame 1, Suess 1, Pfund, Weisigk 4. Ne: Mika. All:Motta

Durata set: 23’, 28’,23’

Italia: a 3, bs 16, mv 7, et 22

Svizzera: a 4, bs 12, mv 7, et 31

Il Calendario della pool D

6/7: (ore 12) Giappone-Messico

7/7: (ore 20) Italia-Argentina

8/7: (ore 20) Giappone-Italia

9/7: (ore 17.30) Argentina-Giappone, (ore 20) Italia-Messico.

Le foto del match sono disponibili qui: https://www.federvolley.it/universiade-maschile-2019-svizzera-italia