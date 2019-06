VNL Maschile: seconda vittoria per l’Italia nell’ultimo match della Pool 1

La Nazionale Seniores Maschile chiude la Pool1 della Volleyball Nations League conquistando una vittoria per 3-0 (25-21, 25-13, 26-24) contro la Cina. Gli azzurri bissano il successo di ieri con la Germania dimostrando carattere e determinazione. Impeccabili nei primi due set, nel terzo parziale i ragazzi allenati dal ct Gianlorenzo Blengini si sono complicati la vita, riuscendo comunque a trovare la giusta concentrazione e un gioco efficace per chiudere il match.

In avvio di gara il tecnico italiano sceglie il sestetto composto da Oleg Antonov, Alberto Polo, Gabriele Nelli, Oreste Cavuto, Simone Anzani, Simone Giannelli e il libero Fabio Balaso (questa volta in alternanza con Nicola Pesaresi).

Per la formazione cinese, nelal prima rotazione, scendono invece in campo Du, L. H. Chen, Chuan, Dai, Zhang, Yu e il libero J. J. Chen.



CRONACA – Avvio di gara contratto per entrambe le formazioni che procedono punto a punto (4-4). Sono i padroni di casa a trovare il primo allungo del set arrivando al primo time out tecnico con un vantaggio di +3 (8-5). L’Italia riagguanta la parità sfruttando due ace di Giannelli (9-9). Per un lungo tratto nessuna delle due formazioni sembra riuscire a prevalere sull’altra e si procede punto a punto (19-19). Il videocheck certifica la bontà dell’attacco di Nelli e gli azzurri si portano avanti (20-23) e chiudono a proprio favore il primo set (21-25).

Gli azzurri mettono grinta e carattere in campo e l’avvio di seconda frazione li vede ampliare da subito il vantaggio a proprio favore +5 (3-8). I ragazzi di coach Blengini spingono sull’acceleratore e il divario aumenta: il secondo time out tecnico arriva sul +10 (6-16) a favore degli azzurri. Il resto del set è un lungo monologo italiano (13-25).

Anche in avvio di terza frazione è la Nazionale tricolore a partire con il piglio giusto (1-4). Timida ma efficace la reazione della Cina che ricuce il gap e pareggia i conti (13-13). Gli azzurri ritrovano concentrazione e bel gioco e ricominciano a macinare punti riportandosi in vantaggio sugli avversari (13-16). Il set diventa incandescente con le due formazioni che si fronteggiano colpo su colpo: a spuntarla sono i padroni che siglano il primo allungo del set (20-17). Gli azzurri si complicano la vita commettendo qualche errore di troppo ma è la manovra italiana ad essere più efficace e Giannelli e compagni chiudono set (24-26) e partita (0-3).

Nel corso della giornata di domani gli azzurri affronteranno il lungo viaggio per raggiungere Ufa in Russia dove nel prossimo weekend (7-9 giugno) disputeranno la Pool 6 della Volleyball Nations League contro Russia, USA e Portogallo.



CINA-ITALIA 0-3

(21-25, 13-25, 24-26)

CINA: Du 3, ChenL.H. 3, Chuan 15, Dai 10, Zhang 8, Yu 1; Chen J.J. (L), Mao, Ji, Liu, Rao 3. Ne: Wang, Tong (L), Peng. All. Lozano.

ITALIA: Antonov 6, Polo 8, Nelli 19, Cavuto 5, Anzani 8, Giannelli 8; Balaso (L), Pesaresi (L), Sbertoli, Raffelli 1, Russo 1. Ne: Candellaro, Lavia, Pinali. All. Blengini.

DURATA SET: 30’, 25’, 37’

CINA: 2 a, 12 bs, 7 mv, 20 et.

ITALIA: 8 a, 9 bs, 9 mv, 15 et.





Il calendario e i risultati delle partite della prima settimana

Pool 1 - Jiangmen, Cina

31/5: Iran-Italia 3-1 (25-20, 23-25, 23-25, 23-25); Cina-Germania 2-3 (21-25, 21-25, 25-19, 25-19, 11-15)

1/6: Italia-Germania 3-0 (25-21, 30-28, 25-23), Cina-Iran 0-3 (22-25, 18-25, 21-25)

2/6: Germania-Iran 0-3 (28-30, 27-29, 20-25), Cina-Italia 0-3 (21-25, 13-25, 24-26)

Pool 2 - Mendoza, Argentina

31/5: Canada-Bulgaria 1-3 (20-25, 24-26, 25-19, 17-25); Argentina Portogallo 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)

1/6: Canda-Portogallo 3-0 (25-20, 25-23, 25-16); Argentina Bulgaria 3-0

(25-16, 25-21, 25-23)

2/6: Portogallo-Bulgaria (ore 21.10); Argentina-Canada (3/6 – ore 0.10)

Pool 3 - Katowice, Polonia

31/5: USA-Brasile 0-3 (22-25, 22-25, 23-25); Polonia-Australia 3-1 (25-15, 24-26, 25-21, 25-14)

1/6: Brasile-Australia 3-2 (32-34, 25-16, 25-19, 27-29, 15-13); USA-Polonia 2-3

(25-17, 32-34, 28-26, 23-25, 9-15)

2/6: Australia -USA (ore 14); Brasile-Polonia (ore 17)

Pool 4 – Novi Sad, Serbia

31/5: Serbia-Giappone 1-3 (17-25, 12-25, 26-24, 17-25); Francia-Russia 3-1 (25-19, 25-22, 20-25, 25-23)

1/6: Giappone-Russia 1-3 (22-25, 25-23, 19-25, 23-25); Serbia-Francia 1-3

(12-25, 22-25, 25-20, 20-25)

2/6: Giappone-Francia (ore 16); Russia-Serbia (ore 19)